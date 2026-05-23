Pendukung Persib Bawa Barang Berbahaya ke GBLA

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian menyita ratusan barang berbahaya yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan pertandingan menjelang laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan polisi akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pertandingan maupun keselamatan penonton.

“Barang yang diamankan meliputi 151 flare, 100 silver strobe, satu strong red flare, 11 mercon, 20 petasan, tujuh botol minuman keras, serta 20 kartu identitas. Total barang yang diamankan mencapai 310 item,” kata Hendra di Bandung, Sabtu.

Dia menjelaskan pemeriksaan dimulai sejak pukul 07.30 WIB dengan sasaran tribun, selasar, hingga kamar mandi stadion.

Dari hasil sweeping tersebut, petugas menemukan ratusan barang yang dinilai berbahaya dan berpotensi memicu gangguan keamanan selama pertandingan berlangsung.

“Pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kami mengimbau seluruh suporter untuk tidak membawa flare, petasan, minuman keras maupun barang berbahaya lainnya ke area stadion,” ujarnya.

Selain sweeping, aparat juga mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pertandingan dan potensi euforia Bobotoh di luar stadion.

Lebih lanjut, Hendra menyebut sebanyak 3.391 personel disiagakan untuk pengamanan pertandingan Persib melawan Persijap di Stadion GBLA. Kemudian 1.010 personel dikerahkan untuk pengamanan euforia suporter di luar stadion.