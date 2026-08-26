Pendukung Prabowo Kecam Pernyataan Budi Arie soal Pemilu sebelum 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Rampas Setia 08 T. Helmi melontarkan kritik tajam kepada Budi Arie Setiadi terkait pernyataannya yang dinilai mencederai soliditas pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan, Rampas Setia 08 tetap berada di belakang Prabowo dan mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo hingga dua periode.

“Emang Budi Arie itu siapa sih? Apa yang pernah dia lakukan untuk bangsa dan negara ini?” kata Helmi dalam acara diskusi dan konferensi pers bertajuk Menjaga Stabilitas dan kondusifitas nasional di Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

Menurut dia, Budi Arie tidak seharusnya terlalu jauh berbicara soal kekuasaan ketika pemerintahan Prabowo tengah fokus menangani berbagai persoalan rakyat, termasuk bencana di sejumlah daerah.

Dia menyebut Prabowo justru menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi rakyat.

“Pak Prabowo di mana-mana lagi menghadapi bencana. Beliau turun ke lapangan, melihat rakyatnya. Sementara Budi Arie, menurut saya, pikirannya hanya soal kekuasaan,” ujarnya.

Helmi mengatakan kritik tersebut merupakan sikap organisasi setelah dirinya mengaku menerima banyak telepon dari pengurus DPW dan DPD Rampas Setia 08 di berbagai daerah.

“Seluruh pengurus Rampas, dari DPW, DPD sampai daerah, mengecam pernyataan Budi Arie,” jelasnya.