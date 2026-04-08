Penebang Kayu Jadi Pemandu Ekowisata, Kisah Penggerak Desa Sejahtera Astra Nyarai

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan signifikan terjadi di Desa Sejahtera Astra Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, seiring peralihan mata pencaharian masyarakat dari penebangan kayu ke sektor ekowisata berbasis pelestarian alam.

Transformasi ini antara lain dipelopori oleh Ritno Kurniawan, yang sebelumnya juga menggantungkan hidup dari aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan.

Kini, ia menjadi salah satu penggerak utama pengembangan ekowisata di wilayah tersebut.

Sebelumnya, mayoritas masyarakat desa memperoleh penghasilan dari penebangan kayu dengan pendapatan sekitar Rp100 ribu per sekali angkut, dengan frekuensi rata-rata tiga kali dalam seminggu.

Aktivitas tersebut memiliki risiko keselamatan tinggi serta berpotensi merusak kawasan lindung Bukit Barisan.

Melihat potensi alam Nyarai yang mencakup jalur trekking, lubuk dan kolam alami, hingga arung jeram, Ritno mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif dan pendampingan langsung kepada warga.

“Kawasan Nyarai yang berada di wilayah Bukit Barisan I merupakan kawasan dengan potensi wisata alam yang besar. Sebelumnya sekitar 80% masyarakat menggantungkan penghasilan dari aktivitas penebangan kayu dengan risiko tinggi terhadap keselamatan serta dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Dengan pendampingan yang konsisten, masyarakat mulai terbuka dan percaya diri menjadi pemandu wisata penghasilan rata-rata mencapai Rp 400–500 ribu per minggu,” ujar tokoh penggerak Desa Sejahtera Astra Nyarai, Ritno Kurniawan.

Perubahan mulai terlihat setelah adanya dukungan program Desa Sejahtera Astra yang memberikan pelatihan sumber daya manusia, penyediaan peralatan, serta pengembangan atraksi wisata seperti arung jeram.