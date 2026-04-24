Penebusan Pupuk Bersubsidi di Lumajang Tinggi, Stok di Kios Selalu Tersedia, Hamdalah

jpnn.com, LUMAJANG - Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada awal 2026 cukup tinggi.

Salah satunya terlihat dari realisasi penebusan di kios atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) Tani Makmur di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Kamis (23/4).

Pemilik Kios Tani Makmur Gus Rudy menyampaikan hingga akhir April 2026 ini, dia berhasil merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 50 ton atau sekitar 28 persen dari total alokasi sepanjang 2026 sebesar 178 ton.

Gus Rudy berhasil menyalurkan rata-rata sekitar 10 sampai 15 ton sebulan.

Dia mengungkapkan tingginya penebusan di awal tahun ini, salah satunya karena stok di kiosnya selalu terjaga.

"Stok pupuk bersubsidi di gudang kami aman. Petani selalu mendapatkan pupuk sesuai alokasinya. Kiriman dari distributor CV Podo Moro selalu aman, dan penebusan pun jadi lancar," ungkap Rudy dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Lebih lanjut Rudy menjelaskan selama dua tahun terakhir, sejak pemerintah melakukan banyak perubahan pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi, tidak ada kendala lagi terkait stok, termasuk di awal tahun.