Penegak Hukum Diminta Usut Temuan Fasilitas Mewah oleh Ombudsman di Lapas Cibinong

jpnn.com, JAKARTA - Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap fasilitas mewah tidak wajar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong harus ditindaklanjuti ke proses hukum, karena kuat nuansa dugaan praktik korupsi.

Demikian hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza karena temuan Ombudsman dalam inspeksi mendadak (sidak) ini seolah operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara korupsi.

“Ada nuansa korupsi, praktik korupsi. Ya korupsi itu memang tindak pidana. Dan itu dan itu perlu ditindaklanjuti karena apa? Ini sidak, sidak itu ibaratnya kalau polisi tangkap tangan OTT,” kata Bhatara saat dihubungi pada Kamis (24/9).

Maka dari itu, Bhatara meminta agar Ombudsman segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan. Sekaligus ke kementerian terkait, sembari investigasi dugaan maladministrasi berjalan.

“Karena dia (Ombudsman) enggak punya kewenangan untuk langsung melakukan penegakan hukum. Dia kemudian memberitahukan penegak hukum,” ujar dia.

Sehingga, Bhatara memandang ketika Ombudsman mengeluarkan kesimpulan terkait dugaan maladministrasi bisa menjadi penguatan terhadap tindakan proses penegakan hukum atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

“Jadi sebenarnya rekomendasi ini, bukan sekadar rekomendasi dalam pemahaman biasa ya. Tetapi menurut saya rekomendasinya sangat kuat dan mengikat gitu loh, yang harus segera dilaksanakan, tetapi juga mengikat. Karena dia bisa bilang, “Ini ada dugaan korupsi, ini buktinya”,” ujar dia.

Lebih lanjut, Bhatara mengingatkan agar dugaan pelanggaran sebagaimana temuan Ombudsman haruslah diusut tuntas. Agar fungsi pemasyarakatan berjalan sebagaimana mestinya, memberikan efek jera dan memperbaiki sifat dari narapidana.