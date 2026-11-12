Penegakan Hak Cipta di Ruang Digital Dinilai Perlu Menjaga Ruang Berekspresi

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan penegakan hak cipta di ruang digital menjadi salah satu isu dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun, akademisi mengingatkan mekanisme penanganan pelanggaran perlu dirancang secara hati-hati agar tidak membatasi penggunaan karya yang memiliki dasar hukum, termasuk untuk kritik, pendidikan, ulasan, dan kepentingan publik.

Pakar Hukum Pidana Ekonomi Universitas Gadjah Mada Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M menekankan penerapan sanksi harus mempertimbangkan tingkat dan karakter pelanggaran.

“Jika pelanggarannya sudah dikategorisasi sebagai pembajakan. Agar tidak membatasi kreativitas dan tetap melindungi pemilik hak cipta,” ujar Akbar, Kamis (12/11).

Pandangan tersebut relevan dalam pembahasan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten.

Prosedur yang tidak memberikan ruang pemeriksaan dan keberatan berpotensi menimbulkan penghapusan berlebihan, termasuk terhadap materi yang seharusnya dapat digunakan berdasarkan pengecualian atau pembatasan hak cipta.

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Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agung Damarsasongko menyebut penanganan pelanggaran di ruang digital sebagai salah satu fokus pembaruan regulasi.

“Revisi ini perlu memastikan pelindungan pencipta dan pemegang hak cipta, tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel, penanganan pelanggaran di ruang digital, serta pemanfaatan karya untuk pengembangan AI yang tetap memperhatikan kepentingan pencipta,” ujar Agung.