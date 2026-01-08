menu
Penegasan Lefundes Sebelum Borneo FC Ketemu Persita, soal Pahlawan & Penjahat

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - TANGERANG - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes membantah timnya bergantung kepada seorang pemain.

Lefundes menegaskan hal itu sebelum timnya menjumpai Persita Tangerang pada pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League, di Indomilik Arena, Jumat (9/1) sore.

Menurutnya, timnya mengandalkan kolektivitas.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu menegaskan hal ini lantaran banyak orang menilai Borneo FC bergantung pada satu atau dua pemain saja.

"Tak mungkin seseorang bermain bagus jika tidak ditunjang dengan rekan-rekannya di lapangan. Begitu pun ketika tim tampil buruk, menurutnya tidak adil hanya menimpakan kesalahan pada satu pemain," ujarnya.

"Kami tidak memiliki pahlawan, juga tak punya penjahat. Tidak bisa menunjukkan kesalahan kepada siapa saat tim melakukan sesuatu yang buruk," imbuhnya.

Ada penegasan dari Fabio Lefundes sebelum Borneo FC menjumpai Persita Tangerang di Indomilk Arena.

