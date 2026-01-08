Penegasan Lefundes Sebelum Borneo FC Ketemu Persita, soal Pahlawan & Penjahat
jpnn.com - TANGERANG - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes membantah timnya bergantung kepada seorang pemain.
Lefundes menegaskan hal itu sebelum timnya menjumpai Persita Tangerang pada pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League, di Indomilik Arena, Jumat (9/1) sore.
Menurutnya, timnya mengandalkan kolektivitas.
Pelatih berkebangsaan Brasil itu menegaskan hal ini lantaran banyak orang menilai Borneo FC bergantung pada satu atau dua pemain saja.
"Tak mungkin seseorang bermain bagus jika tidak ditunjang dengan rekan-rekannya di lapangan. Begitu pun ketika tim tampil buruk, menurutnya tidak adil hanya menimpakan kesalahan pada satu pemain," ujarnya.
"Kami tidak memiliki pahlawan, juga tak punya penjahat. Tidak bisa menunjukkan kesalahan kepada siapa saat tim melakukan sesuatu yang buruk," imbuhnya.
Ada penegasan dari Fabio Lefundes sebelum Borneo FC menjumpai Persita Tangerang di Indomilk Arena.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Respek Persib, ‘Silau’ Melihat Rekor Kandang Maung Bandung
- Mauricio Souza Buka Kartu, Persija Jakarta Pelajari Celah Persib Bandung
- Persib Bandung Sambut Persija Jakarta dengan Modal Kuat, Bojan Hodak Kantongi Kabar Baik
- Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabaya
- Begini Cara Persebaya Memperkenalkan 2 Pemain Barunya
- Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi