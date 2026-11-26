jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pengusaha berinisial AK itu dinilai menunjukkan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Penindakan tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan di sektor sumber daya alam.

“Ini bukan perkara biasa. Langkah Kejagung ini membuktikan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih, tidak ada yang kebal hukum, termasuk yang memiliki relasi kekuasaan,” ujar Ismail di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Menurut Ismail, penanganan perkara ini juga mencerminkan kuatnya sinergi institusional di internal Kejaksaan Agung.

Ia menilai jajaran Jampidsus di bawah komando Kuntadi mendapatkan dukungan penuh dari Jaksa Agung untuk tidak hanya mengusut pokok perkara dugaan korupsinya, tetapi juga menelusuri aliran dana hasil tindak pidana melalui jerat pasal pencucian uang.

Ismail menilai proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyidikan yang cukup komprehensif. Penyidik disebut telah memeriksa 60 saksi, menyita 4.000 dokumen dan 71 barang bukti elektronik, serta meminta keterangan ahli TPPU dan ahli perhitungan kerugian negara sebelum melakukan gelar perkara.

“Artinya Kejagung belajar dari kasus-kasus besar sebelumnya. Jangan hanya kejar orangnya, tetapi kejar konstruksi perkaranya,” ujarnya.