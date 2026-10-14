Peneliti BRIN dan BRIDA Jatim Turun ke Nongkojajar, Kaji Jeritan Peternak Sapi Perah

jpnn.com, JAKARTA - Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur tengah melakukan kajian lapangan di Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi peternak sapi perah, terutama tingginya biaya pakan dan tekanan terhadap pendapatan peternak.

Tim yang dipimpin Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P., Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur, bersama Dr. Wiwik dan Dr. Dicky, menaruh perhatian pada keberlanjutan usaha peternakan rakyat sebagai bagian penting dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya konsentrat, yang berdasarkan informasi awal disebut mencapai sekitar 70 persen dari komponen biaya yang diperhitungkan peternak.

Angka tersebut masih perlu diverifikasi melalui pengumpulan data dan analisis struktur biaya usaha peternakan.

Selain itu, musim kemarau menyebabkan ketersediaan hijauan pakan berpotensi menurun. Peternak harus mencari alternatif pakan untuk memastikan kebutuhan nutrisi sapi tetap terpenuhi, meskipun biaya operasional semakin membebani.

Ketergantungan Bahan Baku Impor Menjadi Perhatian

Tim peneliti juga menyoroti ketergantungan sebagian bahan baku konsentrat pada pasokan luar negeri. Kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan peternak terhadap perubahan harga internasional dan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, kepastian pasar dan penyerapan susu melalui koperasi menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha. Tantangan berikutnya adalah memastikan harga jual susu mampu memberikan pendapatan yang layak setelah dikurangi biaya produksi.