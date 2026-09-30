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Peneliti BRIN: Moratorium Penerimaan Hakim Telah Menyebabkan Distorsi Regenerasi

Peneliti BRIN: Moratorium Penerimaan Hakim Telah Menyebabkan Distorsi Regenerasi
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Seminar Nasional Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema “Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo” di Jakarta, Rabu (30/9). Foto dok. BRIN

jpnn.com, JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dinilai membutuhkan langkah luar biasa. Krisis regenerasi hakim akibat moratorium rekrutmen yang berlangsung panjang disebut telah memicu kekurangan hakim di sejumlah pengadilan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Basuki Rekso Wibowo menilai RUU Jabatan Hakim tidak sekadar mengatur aspek teknis terkait profesi hakim. Regulasi tersebut dinilai berkaitan dengan martabat serta independensi kekuasaan kehakiman.

“RUU Jabatan Hakim adalah kebutuhan ideologis dan akademis. Ini menyangkut martabat dan independensi kekuasaan kehakiman. Kalau fondasinya tidak kuat, reformasi hukum hanya akan menjadi jargon,” kata Basuki dalam Seminar Nasional Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema “Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo” di Jakarta, Rabu (30/9).

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Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Ismail Rumadan menambahkan penguatan institusi peradilan bukan hanya kepentingan internal hakim.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan lembaga peradilan yang kuat dan independen untuk memastikan akses terhadap keadilan tetap berjalan.

“Moratorium penerimaan hakim telah menyebabkan distorsi serius dalam sistem regenerasi,” ujar Ismail.

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Dia mengatakan BRIN akan merumuskan rekomendasi hasil seminar secara tertulis untuk disampaikan kepada Komisi III DPR RI. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dukungan ilmiah dalam mendorong penguatan regulasi mengenai jabatan hakim.

Pada kesempatan sama, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kami mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Jabatan Hakim.

Peneliti BRIN Ismail Rumadan menyampaikan moratorium penerimaan hakim telah menyebabkan distorsi regenerasi

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