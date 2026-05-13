Peneliti GREAT Institute Menilai Kontraksi Sektor Listrik Dipengaruhi Faktor Musiman

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 sempat memicu perdebatan hangat di kalangan ekonom. Pemicunya adalah laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Lembaga tersebut menyoroti adanya dugaan inkonsistensi data antara sektor industri pengolahan yang tumbuh 5,04 persen dengan sektor pengadaan listrik, gas, dan air yang justru terkontraksi 0,99 persen.

Prof. Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky dari LPEM UI menilai fenomena ini sulit dinalar secara logis karena manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar nasional.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh GREAT Institute. Lembaga ini menilai, bahwa fenomena tersebut sebenarnya dapat dijelaskan melalui karakteristik spesifik sektor energi.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adhamaski Pangeran, menjelaskan bahwa kontraksi sektor listrik dipengaruhi oleh faktor musiman Idulfitri yang secara historis menurunkan aktivitas komersial dan perkantoran, sebagaimana yang pernah terjadi pada periode lebaran tahun sebelumnya.

"Selain itu, turbulensi geopolitik di Timur Tengah sempat mengganggu distribusi gas, sehingga pemerintah harus memprioritaskan pasokan untuk rumah tangga dibanding sektor usaha," kata Adhamaski, Rabu (13/5).

Menurutnya, hal itu menyebabkan industri padat energi seperti keramik dan kaca mengalami penyesuaian kuota gas, meski dampaknya terhadap manufaktur secara umum tetap terbatas. Faktor lain yang memengaruhi adalah normalisasi konsumsi listrik pasca berakhirnya program diskon tarif pemerintah yang sempat mendongkrak permintaan pada awal tahun 2025.

Adhamaski menyebutkan, nilai tambah sektor listrik dalam PDB dihitung berdasarkan margin produsen, sehingga penurunan nilai tambah tidak serta-merta berarti volume fisik listrik yang disalurkan mengalami penurunan pada tingkat yang sama.