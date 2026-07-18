Peneliti IPB Kembangkan Model Penyuluhan Stunting Berbasis WhatsApp di Lombok Timur

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti dari Sekolah Pascasarjana IPB University Indriani mengembangkan model konseling pengasuhan pemberian makan berbasis WhatsApp bernama SEMETON di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Model tersebut merupakan hasil penelitian disertasi yang dipertahankan dalam sidang promosi doktor Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University di Bogor, Rabu (15/7).

Indriani mengatakan pengembangan tersebut terbukti efektif memperbaiki sikap dan praktik pemberian makan orang tua untuk pencegahan stunting

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SEMETON dirancang sebagai model komunikasi yang dekat dengan keseharian orang tua.

“WhatsApp dipilih karena sudah menjadi ruang interaksi sosial yang hidup di masyarakat, sehingga edukasi gizi bisa masuk tanpa terasa menggurui," kata Indriani dikonfirmasi JPNN, Sabtu (18/7).

Jurnalis LKBN ANTARA itu menjelaskan SEMETON diambil dari kata dalam bahasa Sasak yang berarti saudara atau kerabat, sekaligus akronim dari enam komponen model, yakni Sosial, Edukasi, Mediasi, Transmisi, Orientasi, dan Norma.

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Adapun penelitian dilakukan pada Juli hingga Oktober 2025 dengan melibatkan 128 responden orang tua anak usia dini yang tersebar di enam lembaga PAUD di Lombok Timur, menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan kelompok intervensi dan kelompok kontrol.

Hasil penelitian menunjukkan intervensi penyuluhan dengan video singkat yang didistribusikan melalui WhatsApp secara signifikan meningkatkan sikap orang tua atau pengasuh (p=0,010) dan praktik pemberian makan (p=0,011) pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol.