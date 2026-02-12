Penembak Pesawat Smart Air Diduga KKB Batalion Kanibal dan Semut Merah

jpnn.com, JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 mengidentifikasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai pelaku penembakan pesawat milik PT Smart Air Aviation di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Rabu (11/2) kemarin.

Komandan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan KKB yang menembak bergerak di bawah komando Elkius Kobak.

"Aparat menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan rasa aman masyarakat,” kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (12/2).

Faizal melanjutkan KKB yang menembak ini berasal dari Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah yang dipimpin Elkius Kobak.

"Aparat menduga keterlibatan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan diri sebagai KKB Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalyon Kanibal dan Batalyon Semut Merah yang dipimpin Elkius Kobak,” lanjut dia.

Faizal menyebutkan pengusutan yang dilakukan pihaknya setelah insiden penembakan menjadi bukti hadirnya negara menjamin keselamatan warga Papua.

Namun, kata dia, penerbangan dari Tanah Merah menuju Bandara Koroway Batu dihentikan hingga situasi dinyatakan sepenuhnya aman.

”Saat ini penyelidikan dan penegakan hukum terus berjalan secara terukur dan profesional," ungkap dia.