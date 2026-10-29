Penembak Polisi di Palembang Ternyata Pernah Menggasak Motor di SU I, Aksinya Terekam CCTV

jpnn.com - Dua pelaku penembakan anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang ditangkap setelah dilakukan pengejaran oleh petugas.

Kedua pelaku bernama Bobi Satria (21) dan Sarnubi (35). Keduanya ditangkap di kediamannya di Desa Campang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang keduanya diduga terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Seberang Ulu (SU) I Palembang.

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Aksi pencurian tersebut terjadi beberapa bulan sebelum keduanya menembak polisi. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku terekam kamera pengawas CCTV milik toko di sekitar lokasi kejadian.

Korban bernama Epi Royani kemudian melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek SU I Palembang.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Wali Kota H Husni, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 09.35 WIB.

Di mana saat itu korban memarkirkan Honda Beat Deluxe miliknya di depan toko dengan kondisi setang terkunci, tetapi tanpa kunci pengaman tambahan. Saat itu, korban tengah menyiapkan pesanan makanan. Dan hanya meninggalkan sepeda motornya sekitar lima menit.

Namun, ketika menoleh ke belakang, korban mendapati kendaraannya sudah dibawa kabur pelaku. Korban sempat mengejar sembari berteriak meminta pertolongan, tetapi kedua pelaku berhasil melarikan diri.