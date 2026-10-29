menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Penembak Polisi di Palembang Ternyata Pernah Menggasak Motor di SU I, Aksinya Terekam CCTV

Penembak Polisi di Palembang Ternyata Pernah Menggasak Motor di SU I, Aksinya Terekam CCTV

Penembak Polisi di Palembang Ternyata Pernah Menggasak Motor di SU I, Aksinya Terekam CCTV
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aksi kedua pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV. Foto: tangkapan layar CCTV di sekitar lokasi.

jpnn.com - Dua pelaku penembakan anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang ditangkap setelah dilakukan pengejaran oleh petugas.

Kedua pelaku bernama Bobi Satria (21) dan Sarnubi (35). Keduanya ditangkap di kediamannya di Desa Campang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang keduanya diduga terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Seberang Ulu (SU) I Palembang.

Baca Juga:

Aksi pencurian tersebut terjadi beberapa bulan sebelum keduanya menembak polisi. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku terekam kamera pengawas CCTV milik toko di sekitar lokasi kejadian.

Korban bernama Epi Royani kemudian melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek SU I Palembang.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Wali Kota H Husni, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 09.35 WIB. 

Baca Juga:

Di mana saat itu korban memarkirkan Honda Beat Deluxe miliknya di depan toko dengan kondisi setang terkunci, tetapi tanpa kunci pengaman tambahan. Saat itu, korban tengah menyiapkan pesanan makanan. Dan hanya meninggalkan sepeda motornya sekitar lima menit.

Namun, ketika menoleh ke belakang, korban mendapati kendaraannya sudah dibawa kabur pelaku. Korban sempat mengejar sembari berteriak meminta pertolongan, tetapi kedua pelaku berhasil melarikan diri.

Dua pelaku penembak polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang ternyata pernah mencuri motor di kawasan SU I Palembang, aksinya terekam CCTV.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI