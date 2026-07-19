menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Penembak WN China dan Sekuriti di Badung Ditangkap di Bandara Soetta

Penembak WN China dan Sekuriti di Badung Ditangkap di Bandara Soetta

Penembak WN China dan Sekuriti di Badung Ditangkap di Bandara Soetta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim gabungan Polda Bali, Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dan pihak Imigrasi berhasil menangkap terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan security di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Polres Badung

jpnn.com - Terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan sekuriti di Canggu, Kabupaten Badung, Bali sudah ditangkap.

Penangkapan dilakukan tim gabungan Polda Bali, Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dan pihak Imigrasi.

Penjabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti saat dikonfirmasi membenarkan soal penangkapan terduga pelaku.

Baca Juga:

Pelaku berinisial H, seorang pria berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu malam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Terduga pelaku laki-laki WNI memang benar sudah ditangkap Sabtu malam oleh gabungan Ditreskrimum Polda Bali, Jatanras Satreskrim Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta dan pihak Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Inastuti, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga:

Terduga pelaku saat ini telah dibawa ke Polres Badung untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Polisi masih mendalami motif penembakan serta asal-usul senjata api yang digunakan.

Terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan sekuriti di Canggu, Kabupaten Badung, Bali sudah ditangkap.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI