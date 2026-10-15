Penembakan dan Penikaman di Kampung Ambon Cengkareng, 3 Orang Terkapar

jpnn.com, JAKARTA - Penembakan dan penikaman terjadi di kawasan Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata (Kampung Ambon), Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu sore (14/10).

Tiga orang menjadi korban dalam peristiwa itu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan sekitar pukul 16.00 WIB, tiga orang awalnya tengah bersantai di bantaran kali, lalu tiba-tiba didatangi kemudian diserang oleh beberapa orang tak dikenal.

"Korban tiga orang. Kronologinya adalah ketika korban tiga orang sedang bersantai di pinggir kali menikmati sore hari, tiba-tiba datang kendaraan, setelah itu turun beberapa orang langsung melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam dan menggunakan senjata api," kata Nasriadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Nasriadi mengatakan insiden itu terjadi pascapenghancuran total lapak-lapak narkoba di kawasan Kampung Ambon yang dilakukan pada Selasa (13/10).

"Tepatnya di wilayah Cengkareng, berhadapan dengan Kampung Ambon atau Kompleks Permata, yang kemarin kami lakukan penggerebekan, kami lakukan pemusnahan barang bukti, dan kami melakukan penghancuran lapak," kata Nasriadi.

Dua dari ketiga korban, kata Nasriadi, mengalami luka sayatan senjata tajam, masing-masing pada bagian punggung dan lengan. Sementara satu korban lain tertambak senjata api pada bagian telinga.

"Ketiga korban dalam keadaan saat ini telah kami bawa langsung ke rumah sakit dalam proses perawatan, dan korban dinyatakan sehat, sadar, bisa menyampaikan kronologi kejadian," tutur Nasriadi.