Penembakan di Kentucky AS, Satu Tewas, 4 Terluka
jpnn.com - MOSKOW - Peristiwa penembakan terjadi di Negara Bagian Kentucky, Amerika Serikat.
Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan satu orang tewas dan empat lainnya terluka dalam aksi penembakan di sebuah taman di Lexington.
"Sekitar satu setengah mil dari sini, terjadi penembakan persis sejak kami memulai acara makan malam ini. Terdapat lima orang yang menurut saya mengalami luka-luka dan kemungkinan satu orang meninggal," kata Beshear pada acara jamuan makan malam Partai Demokrat di Hyatt Regency di pusat kota Lexington, seperti dikutip Fox56.
Penyiar LEX18, yang mengutip Kepala Kepolisian Lexington Lawrence Weathers, melaporkan bahwa lima orang terluka dalam penembakan tersebut, termasuk dua anak berusia empat dan 14 tahun.
Salah satu korban kemudian meninggal di rumah sakit.
Pihak kepolisian menambahkan bahwa saat ini tidak ada ancaman bagi warga, namun tidak menjelaskan apakah tersangka telah diamankan. (antara/jpnn)
Peristiwa penembakan terjadi di Negara Bagian Kentucky, Amerika Serikat. Satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya terluka.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AS Siapkan Sanksi Ekonomi untuk Iran Pekan Depan, Lebih Keras dari Sebelumnya
- Anak Buah Trump Sebut Amerika Mampu Memblokade Iran Selamanya
- Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Penembakan Pakai Airgun
- Pengamen Asep Ibrahim Tewas Dikeroyok di Majalaya, 2 Orang Ditangkap Polisi
- Ini Tampang Tersangka Pembunuh Kepala KUA di OKU Selatan
- Sutrimo Winda