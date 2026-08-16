Penembakan di Kentucky AS, Satu Tewas, 4 Terluka

jpnn.com - MOSKOW - Peristiwa penembakan terjadi di Negara Bagian Kentucky, Amerika Serikat.

Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan satu orang tewas dan empat lainnya terluka dalam aksi penembakan di sebuah taman di Lexington.

"Sekitar satu setengah mil dari sini, terjadi penembakan persis sejak kami memulai acara makan malam ini. Terdapat lima orang yang menurut saya mengalami luka-luka dan kemungkinan satu orang meninggal," kata Beshear pada acara jamuan makan malam Partai Demokrat di Hyatt Regency di pusat kota Lexington, seperti dikutip Fox56.

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Penyiar LEX18, yang mengutip Kepala Kepolisian Lexington Lawrence Weathers, melaporkan bahwa lima orang terluka dalam penembakan tersebut, termasuk dua anak berusia empat dan 14 tahun.

Salah satu korban kemudian meninggal di rumah sakit.

Pihak kepolisian menambahkan bahwa saat ini tidak ada ancaman bagi warga, namun tidak menjelaskan apakah tersangka telah diamankan. (antara/jpnn)