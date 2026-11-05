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Penembakan di Pidie Tewaskan Seorang Warga, 13 Luka-Luka, Yusril Angkat Bicara

Penembakan di Pidie Tewaskan Seorang Warga, 13 Luka-Luka, Yusril Angkat Bicara
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Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi didampingi Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal dan Dandim 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi saat menjenguk personel TNI yang mengalami luka saat penertiban bendera bintang bulan, di Desa Pulo Keunari, Pidie, Aceh, Kamis (5/11/2026). ANTARA/HO/Korem Lilawangsa

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah sepakat menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan seorang warga di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11).

"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Pernyataan itu menanggapi insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

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Yusril menjelaskan pemerintah akan melakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan itu guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, serta dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus itu.

"Kami juga menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan,"ujarnya.

Menurut Yusril, insiden itu juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak timbul lagi kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.

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"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.

?Dalam kesempatan itu, Pemerintah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan dukacita atas korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan menyelidiki insiden penembakan di Pidie yang menewaskan seorang warga.

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