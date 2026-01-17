Penembakan di Sebuah Bar di Cape Town, 8 Tewas, 3 Terluka
jpnn.com, AFRIKA SELATAN - Peristiwa penembakan terjadi di sebuah shebeen (bar tidak resmi) di kawasan Cape Flats, Kota Cape Town, Afrika Selatan, Sabtu (17/1).
Menurut informasi polisi setempat, sebanyak delapan orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam aksi penembakan itu.
"Keterangan yang kami miliki saat ini adalah tujuh orang ditembak di lokasi. Sekitar sepuluh orang mengalami luka, enam di antaranya meninggal di tempat, satu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dengan ambulans," kata Komisaris Polisi Provinsi Western Cape, Thembisile Patekile kepada stasiun televisi eNCA.
Patekile juga menyampaikan baru saja menerima informasi bahwa salah satu dari dua korban yang sempat dirawat di rumah sakit juga telah meninggal
Dia menambahkan terdapat banyak orang di bar tersebut saat kejadian. Namun, sebagian besar menyelamatkan diri. Pemilik bar termasuk di antara korban tewas.
Komisaris polisi itu juga menegaskan aparat penegak hukum telah memastikan insiden penembakan tersebut berkaitan dengan kasus pemerasan.
Sedikitnya tiga pelaku melepaskan tembakan, dan pencarian terhadap mereka masih berlangsung. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
