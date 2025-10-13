Penembakan di Sebuah Bar di Carolina Selatan, 4 Tewas, 16 Terluka
jpnn.com - MOSKOW - Peristiwa penembakan terjadi pada sebuah bar di Negara Bagian Carolina Selatan, Amerika Serikat.
Sebanyak empat orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam aksi penembakan itu, menurut kantor Sheriff Beaufort County, Minggu (12/10).
“Sesaat sebelum pukul 01.00 pada 12 Oktober 2025, Pusat Komunikasi Kantor Sheriff Beaufort County mendapat beberapa laporan tentang penembakan yang terjadi di Willie's Bar and Grill, 7 Dr. Martin Luther King Jr. Dr., di St. Helena," demikian pernyataan kantor Sheriff di media sosial.
Menurut pernyataan itu, saat ini terdapat sedikitnya 20 korban luka, dengan empat di antaranya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan empat lagi dinyatakan tewas di lokasi kejadian.
Otoritas mengatakan penyelidikan masih berlangsung. (antara/jpnn)
Penembakan terjadi di sebuah bar di Carolina Selatan, Amerika Serikat, 4 orang dilaporkan tewas dan 16 lainnya terluka.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
