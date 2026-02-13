Penembakan di Universitas AS, 2 Orang Tewas, 1 Luka-Luka

jpnn.com - AMERIKA - Insiden penembakan terjadi di kompleks perumahan universitas di negara bagian South Carolina, Amerika Serikat, Kamis (12/2) malam.

Sebanyak dua orang tewas dan satu lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.

Aksi penembakan itu menyebabkan penutupan kampus yang diperpanjang dan pembatalan kelas, menurut pernyataan resmi.

Dalam siaran pers pihak universitas diketahui bahwa insiden terjadi di kampus Universitas Negeri South Carolina, Orangeburg.

Laporan tentang tembakan diterima sekitar pukul 21.15 waktu setempat (09.15 WIB).

Pihak berwenang belum mengidentifikasi korban secara publik atau memberikan informasi terbaru tentang kondisi individu yang terluka.

Petugas penegak hukum dan penyelidik tetap berada di lokasi kejadian selama beberapa jam, mengamankan area dan melakukan pencarian, sementara penutupan kampus berlanjut hingga malam di Orangeburg.

Administrator universitas mengatakan layanan konseling akan tersedia bagi mahasiswa dan staf setelah insiden kekerasan tersebut, seraya menambahkan bahwa kelas yang dijadwalkan untuk hari Jumat dibatalkan sementara penyelidikan berlangsung. (antara/jpnn)