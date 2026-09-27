Penembakan Massal di Saint Vincent, 4 Orang Tewas

jpnn.com - MEXICO CITY - Penembakan massal terjadi di kawasan Green Hill di Pulau Saint Vincent, Karibia.

Saint Vincent Times melaporkan empat orang tewas dan empat lainnya mengalami luka tembak dalam penembakan massal itu.

Korban tewas terdiri dari tiga pria dan seorang perempuan.

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Menurut Saint Vincent Times, penembakan terjadi pada Jumat malam ketika pria bersenjata tiba di lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah sekelompok orang yang berada di sana.

Insiden ini menjadi penembakan massal paling mematikan kedua dalam sejarah Saint Vincent dan Grenadines.

Pada Juli 2023, lima orang tewas dalam penembakan di kawasan Harbour Club di Ibu Kota, Kingstown.

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Peristiwa itu terjadi hanya berselang dua bulan setelah serangan bersenjata lainnya di Kingstown yang menewaskan tiga orang.

Jumlah korban kasus pembunuhan di Saint Vincent dan Grenadines sejak awal 2026 telah mencapai 39 orang, dari populasi sekitar 110.000 jiwa. Angka itu hampir mendekati 40 kasus sepanjang 2025.