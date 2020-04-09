Penembakan Pelajar dengan Airsoft Gun di Garut, MHA Ditangkap
jpnn.com - Seorang pria berinisial MHA (19) ditangkap tim Resmob Polda Jawa Barat (Jabar) bersama Polres Garut terkait dugaan penembakan seorang pelajar hingga korban mengalami cedera serius pada mata kiri di Kabupaten Garut.
"Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Garut bersama barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).
Hendra mengatakan MHA ditangkap pada Jumat (9/10/2026) sore di kawasan Gang Babakan Pogor, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, setelah beberapa hari dicari polisi.
Dalam penangkapan, petugas juga menyita satu unit senjata jenis airsoft gun model Glock 19 berwarna hitam perak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, peristiwa bermula ketika korban bersama teman-temannya sesama pelajar mengikuti kegiatan berkemah di Garut pada Minggu (27/9/2026).
Korban, yang merupakan pelajar SMA di Garut, mengalami cedera serius pada mata kiri dan harus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Cicendo.
"Korban diketahui mengalami pembengkakan dan pendarahan pada mata sebelah kiri setelah pulang dari kegiatan berkemah," ujar Hendra.
Awalnya, korban disebut mengalami luka akibat terkena bola plastik. Namun, hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Cicendo menemukan adanya serpihan logam pada mata kiri korban.
Seorang pria berinisial MHA (19) ditangkap tim Resmob Polda Jabar bersama Polres Garut terkait dugaan penembakan seorang pelajar menggunakan airsoft gun.
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