menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Penembakan Pelajar dengan Airsoft Gun di Garut, MHA Ditangkap

Penembakan Pelajar dengan Airsoft Gun di Garut, MHA Ditangkap

Penembakan Pelajar dengan Airsoft Gun di Garut, MHA Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pelaku penembakan. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com - Seorang pria berinisial MHA (19) ditangkap tim Resmob Polda Jawa Barat (Jabar) bersama Polres Garut terkait dugaan penembakan seorang pelajar hingga korban mengalami cedera serius pada mata kiri di Kabupaten Garut.

"Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Garut bersama barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Hendra mengatakan MHA ditangkap pada Jumat (9/10/2026) sore di kawasan Gang Babakan Pogor, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, setelah beberapa hari dicari polisi.

Baca Juga:

Dalam penangkapan, petugas juga menyita satu unit senjata jenis airsoft gun model Glock 19 berwarna hitam perak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, peristiwa bermula ketika korban bersama teman-temannya sesama pelajar mengikuti kegiatan berkemah di Garut pada Minggu (27/9/2026).

Korban, yang merupakan pelajar SMA di Garut, mengalami cedera serius pada mata kiri dan harus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Cicendo.

Baca Juga:

"Korban diketahui mengalami pembengkakan dan pendarahan pada mata sebelah kiri setelah pulang dari kegiatan berkemah," ujar Hendra.

Awalnya, korban disebut mengalami luka akibat terkena bola plastik. Namun, hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Cicendo menemukan adanya serpihan logam pada mata kiri korban.

Seorang pria berinisial MHA (19) ditangkap tim Resmob Polda Jabar bersama Polres Garut terkait dugaan penembakan seorang pelajar menggunakan airsoft gun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI