menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Penempel Stiker Judol di Pesanggrahan Ditangkap, Akui Dibayar Sebegini Sekali Sebar

Penempel Stiker Judol di Pesanggrahan Ditangkap, Akui Dibayar Sebegini Sekali Sebar

Penempel Stiker Judol di Pesanggrahan Ditangkap, Akui Dibayar Sebegini Sekali Sebar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penangkapan pelaku inisial SH alias P (38) yang menyebar stiker kode matriks (QR/quick response code) judol dan "scam" di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026). ANTARA/HO-Polsek Pesanggrahan.

jpnn.com, JAKARTA -  

Polisi berhasil menangkap pelaku penempel stiker kode matriks (QR/quick response code) judi daring (judol) dan penipuan data pribadi (scam) di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Salah satu pelaku berinisial SH alias P (38) ternyata memperoleh bayaran Rp 100 ribu per sekali sebar.

Baca Juga:

"Untuk upah per 'barcode' (kode batang) ini Rp100 ribu," kata Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam dalam konferensi pers di Polsek Pesanggrahan Jakarta, Kamis.

Stiker kode matriks (data matrix) adalah kode batang (barcode) dua dimensi (2D) berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari pola sel hitam-putih, dirancang untuk menyimpan data alfanumerik (hingga 2.335 karakter) dalam ruang yang sangat kecil

Kode ini sangat tahan lama, mampu dibaca meskipun rusak hingga 30 persen dan umum digunakan untuk pelacakan komponen industri, elektronik, otomotif dan kesehatan.

Baca Juga:

Seala mengatakan pelaku telah diiming-imingi sejumlah uang dari pelaku lainnya yakni F dan A yang juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun peran mereka yakni SH sebagai penyebar stiker QR, F sebagai pencetak stiker dan A yang memiliki akun judol. 

Polisi berhasil menangkap pelaku penempel stiker kode matriks judol dan penipuan data pribadi (scam) di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI