Penemuan Jasad Bayi Dalam Kantong Plastik di Ponorogo, Polisi Lakukan Penyelidikan

Ilustrasi bayi dibuang. Foto: Antara

jpnn.com - PONOROGO - Penemuan jasad bayi dalam kantong plastik hitam di parit jalan Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih diselidiki Polres Ponorogo.

Penemuan jasad bayi itu bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area parit dekat pos ronda sekitar pukul 17.00 WIB.

Karena curiga, warga kemudian mencari sumber bau dan menemukan kantong plastik hitam mencurigakan di dalam parit.

Setelah diperiksa, kantong plastik tersebut ternyata berisi jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk.

Warga selanjutnya melaporkan temuan itu kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad bayi untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan polisi menduga bahwa bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal.

“Kami juga masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian bayi,” katanya.

