Penemuan Jasad Bayi Dalam Kantong Plastik di Ponorogo, Polisi Lakukan Penyelidikan
jpnn.com - PONOROGO - Penemuan jasad bayi dalam kantong plastik hitam di parit jalan Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih diselidiki Polres Ponorogo.
Penemuan jasad bayi itu bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area parit dekat pos ronda sekitar pukul 17.00 WIB.
Karena curiga, warga kemudian mencari sumber bau dan menemukan kantong plastik hitam mencurigakan di dalam parit.
Setelah diperiksa, kantong plastik tersebut ternyata berisi jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk.
Warga selanjutnya melaporkan temuan itu kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.
Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad bayi untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan polisi menduga bahwa bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal.
“Kami juga masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian bayi,” katanya.
Penemuan jasad bayi dalam kantong plastik hitam di parit jalan Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih diselidiki Polres Ponorogo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Tangkap Penodong yang Melindas Mahasiswi Unpad di Jatinangor
- Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Pantai Madasari Pangandaran
- Pemkab Bogor Proses Sanksi Oknum PPPK Paruh Waktu Pengguna Sabu-Sabu
- Kecelakaan Truk vs Motor di Jombang, 3 Remaja Meninggal Dunia
- Tangkap Petani, Polres Bima Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu Bongkahan
- Polisi Buru Penjambret WNA Italia di Bundaran HI