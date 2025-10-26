menu
JPNN.com » Kriminal » Penemuan Mayat Bayi Terpotong di Bukittinggi Bikin Geger

Petugas kepolisian saat mengevakuasi potongan tubuh bayi yang diduga dimutilasi dan dibuang di bibir Ngarai Sianok Kota Bukittinggi, Sabtu (25/10/2025). ANTARA/Al Fatah

jpnn.com - Personel kepolisian di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat sedang menyelidiki kasus penemuan mayat bayi perempuan dalam kondisi memilukan.

Jasad korban ditemukan terpisah dalam tiga bagian tubuh di bibir Ngarai Sianok, Bukittinggi, Sabtu (25/10/2025).

Warga pertama kali melihat mayat bayi itu sekitar pukul 7.30 WIB, digigit seekor anjing di bagian kaki.

"Setelah pihak kepolisian datang, ditemukan lagi bagian kepala dan tangan kiri," kata Ketua RT Bukik Cangang Bukittinggi Yusrizal, Sabtu (25/10).

Yusrizal mengatakan di lokasi penemuan mayat bayi, banyak terdapat binatang jenis kera yang hidup liar di tebing Ngarai Sianok.

"Kami tidak tahu apakah kondisi bayi yang terpisah itu karena perbuatan binatang atau sengaja dimutilasi," kata dia.

Dari pantauan di lapangan, masih terdapat bagian tubuh yang belum ditemukan yaitu di bagian perut dan tangan kanan.

Kapolsek Kota Bukittinggi AKP Mazwanda menegaskan kepolisian menyelidiki kasus termasuk dugaan tindak mutilasi.

