Penemuan Mayat di Kembangan Jakbar, Ada Bekas Luka Tusuk

jpnn.com - Polisi mengungkap fakta adanya bekas luka tusukan pada bagian tubuh mayat seorang pria berinisial T (51) yang ditemukan di indekos daerah Kembangan, Jakarta Barat, pada Jumat (3/10) sore.

"Ada luka dari senjata tajam di bagian dada," kata Kapolsek Kembangan Kompol Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Polisi hingga kini masih mendalami detail jumlah tusukan pada tubuh korban.

"Nanti kami pastikan lagi karena Tim identifikasi beserta Kanit Reskrim dan Panit Reskrim telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasilnya bagaimana, nanti disampaikan," ujar Taufik.

Dengan adanya luka tusukan pada dada korban, Kepolisian menduga T adalah korban pembunuhan.

"Diduga menjadi korban pembunuhan," kata Taufik.

Jenazah pria asal Majalengka, Jawa Barat, itu telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sudah dibawa ke RSCM," katanya.(ant/jpnn)