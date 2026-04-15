Penemuan Mayat Pria di Gorong-Gorong Bandung Kidul, Polisi Ungkap Faktanya
jpnn.com - Mayat pria ditemukan di dalam gorong-gorong di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batununggal. Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Selasa (14/4/2026) malam.
Korban diduga tewas akibat sengatan listrik saat berada di saluran air itu.
Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Sulardjo mengatakan, penemuan mayat itu bermula dari dua petugas PLN yang hendak memperbaiki kebocoran pada kabel bawah tanah. Petugas itu pun lalu melakukan penggalian.
"Ketika sedang melakukan penggalian gorong-gorong menemukan seorang laki laki yang diduga sudah meninggal dunia," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).
Penemuan tubuh seorang pria yang tak sadarkan diri itu kemudian dilaporkan kepada aparat kewilayahan setempat.
Kepolisian yang mendapat informasi tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban diketahui bernama Riki Supriatna (30), warga Kampung Cimantri, Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.
Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Penemuan mayat pria di gorong-gorong pada Selasa malam menghebohkan warga Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batununggal. Kecamatan Bandung Kidul, Bandung.
