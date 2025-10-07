Penemuan Mayat Wanita Pakai Daster di Sungai Cipamokolan Bandung Bikin Geger
jpnn.com - Penemuan mayat wanita mengambang di Sungai Cipamokolan atau di bawah Jembatan Cicabe RT 04/03, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025), bikin geger.
Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengatakan penemuan mayat ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat, pagi tadi.
Saksi yang melapor melihat ada sesosok mayat berpakaian daster mengambang di aliran sungai.
"Setelah mendapatkan laporan warga, saksi langsung menuju TKP dan melihat mayat perempuan dalam keadaan terlentang mengambang di sungai dengan ciri-ciri memakai daster warna abu-abu," kata Yusuf saat dikonfirmasi.
Yusuf mengungkapkan, berdasarkan hasil sidik jari Inafis Satreskrim Polrestabes Bandung, terungkap identitas mayat perempuan itu bernama Imas.
Mayat pun langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Hasan Sadikin, Kota Bandung untuk dilakukan visum et refertum.
"Dilakukan identifikasi oleh Inafis Polrestabes Bandung, ditubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ucapnya.
"Namun identitas sementara diketahui bernama Imas dan selanjutnya pukul 08.30 WIB korban dievakuasi dan dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung, untuk dilakukan visum et refertum," pungkasnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
