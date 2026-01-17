menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam

Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam

Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (16/1). Foto: source for jpnn

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Jumat (16/1/2026).

Kapolsek Palembayan, AKP Alwizi Safriadi, mengonfirmasi bahwa penemuan tersebut dilaporkan warga sekitar pukul 09.30 WIB.

Menindaklanjuti laporan itu, anggota Brimob Polda Sumbar segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

Baca Juga:

"Tiga potong tulang tersebut telah dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk proses identifikasi medis guna memastikan apakah benar itu tulang manusia atau bukan. Saat ini hasilnya belum keluar," ujar Alwizi di Lubuk Basung, Sabtu (17/1/2026).

Lokasi penemuan tersebut merupakan wilayah yang terdampak parah oleh banjir bandang yang mengakibatkan 136 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang.

Selain menelan korban jiwa, bencana tersebut juga menghancurkan rumah warga, infrastruktur jembatan, serta lahan pertanian di wilayah Agam.(antara/jpnn)

Baca Juga:

Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (16/1)


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI