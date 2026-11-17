jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan ke MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Ia menjelaskan dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara saat ini ditugaskan menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pimpinan MPR agar seluruh rangkaian pemilihan wakil presiden berjalan lancar.

"Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Yusril menerangkan bahwa MPR telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan berkas kandidat yang diserahkan Presiden. Tim verifikasi diberi waktu dua minggu untuk memastikan seluruh persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, sekaligus memberi kesempatan jika ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Setelah berkas dinyatakan lengkap, sidang pemilihan akan digelar merujuk pada Peraturan Tata Tertib MPR dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup, meskipun jalannya persidangan tetap terbuka dan dapat disiarkan langsung oleh media.

"Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu. Mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu," ujarnya.

Yusril menegaskan sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan Presiden kepada MPR, tetapi baru disepakati tanggal pemilihan pada 9 Desember, dan 25 November adalah waktu paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama calon wapres tersebut. Belum disampaikannya nama kandidat itu berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto diketahui tengah menghadiri KTT ASEAN di Manila dan akan menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China, sehingga direncanakan kembali ke Tanah Air pada Jumat (19/11). (antara/jpnn)



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