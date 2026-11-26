jpnn.com, JAKARTA - Penerapan berbagai teknologi migas oleh PT Pertamina, melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dinilai tepat karena kondisi lapangan yang sebagian besar berada pada tahapan late mature field, hal itu bisa meningkatkan lifting migas dan menahan laju natural decline.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan optimasi penggunaan teknologi terhadap brownfield lapangan-lapangan tua untuk menahan laju penurunan tajam sebab reservoir tua otomatis mengalami natural decline.

"Ya (tepat). Karena semua bentuk aplikasi teknologi memang penting untuk meningkatkan lifting. Begitu juga untuk menahan laju natural decline penerapan aplikasi teknologi oleh PHE sangat positif," ujar Kholid.

Menurut dia, penerapan berbagai aplikasi teknologi yang dilakukan PHE, seperti Secondary/Enhanced Oil Recovery (S/EOR), Multi-Staged Fracturing (MSF), Multi-Layer Fracturing (MLF), hingga pengeboran sumur horizontal (Horizontal Well LQR non Frac) juga merupakan kemutlakan.

"Kalau tidak ada inovasi teknologi, jalan di tempat. Kami tidak bisa mengerem laju penurunan produksi," kata dia.

Kholid menyatakan berbagai langkah tersebut bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional, namun harus dibarengi dengan upaya ekspansif, termasuk penggunaan teknologi untuk penggalakan eksplorasi dalam menemukan lapangan-lapangan baru.

"Karena itulah, penggunaan teknologi seperti PHE, harusnya juga diendorse, diberi insentif. Agar mereka mengambil keputusan-keputusan bisnis untuk memperluas cakupan eksplorasi. Jadi, tidak hanya penggunaan teknologi untuk melakukan lifting, menahan penurunan," kata dia.

Penerapan teknologi terbukti berhasil menahan laju penurunan produksi sekaligus meningkatkan kontribusi PHE terhadap total produksi minyak nasional yang saat ini sudah mencapai 65 persen.(antara/jpnn)