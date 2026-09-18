Penerbangan Bandara Husein Sastranegara Tembus 2.000 Orang per Hari

jpnn.com, BANDUNG - Pergerakan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, terus mengalami peningkatan.

Seiring bertambahnya rute penerbangan dari berbagai maskapai, jumlah penumpang kini mencapai sekitar 2.000 orang per hari.

Hari ini, maskapai Super Air Jet membuka penerbangan perdana rute Bandung - Bali dari Bandara Husein.

Kehadiran rute baru ini menambah pilihan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas penerbangan dari Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan peningkatan aktivitas penerbangan perlu diikuti dengan pembenahan berbagai fasilitas penunjang di Bandara Husein.

"Alhamdulillah, ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang juga bertambah. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein," kata Farhan ditemui di Bandara Husein, Jumat (18/9).

Baca Juga: Nippon Paint Indonesia Hadirkan Pylox Premium dengan 77 Pilihan Warna

Bandara Husein tidak hanya berpotensi melayani penumpang dengan Bandung sebagai tujuan akhir.

Farhan melihat bandara tersebut juga bisa menjadi titik transit untuk perjalanan antarpulau.