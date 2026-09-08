Penerbangan Citilink Jakarta-Bandung Mulai Normal, Ada Pesan Penting untuk Calon Penumpang

jpnn.com - TANGERANG - Maskapai penerbangan nasional Citilink mengumumkan bahwa layanan penerbangan rute dari dan menuju Jakarta hingga Bandung, Jawa Barat, secara bertahap mulai normal.

Sebelumnya, layanan penerbangan rute tersebut sempat ditutup sementara karena sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Corporate Secretary & CSR Group Head Citilink, Tashia Scholz mengatakan, kebijakan pembukaan kembali rute ini mulai berlaku sejak pukul 07.00 WIB, menyusul dioperasikannya kembali Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, serta Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

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"Operasional penerbangan dilakukan secara bertahap setelah melalui asesmen keselamatan dan mempertimbangkan kondisi terkini terkait sebaran abu vulkanik," jelasnya di Tangerang, Selasa (8/9).

Ia mengatakan, sehubungan dengan dimulainya kembali operasional penerbangan, Citilink pun mengimbau para penumpang yang memiliki jadwal penerbangan mulai 8 September 2026 pukul 07.00 WIB untuk memperhatikan sejumlah hal penting, di antaranya pengecekan berkala barang bawaan penumpang, waktu kedatangan sebelum jadwal keberangkatan hingga faktor keselamatan.

"Penumpang diminta untuk rutin memantau status penerbangan melalui situs web resmi maupun aplikasi seluler Citilink. Calon penumpang diimbau untuk tiba di bandara lebih awal, yakni 3 jam sebelum jadwal keberangkatan guna mengantisipasi proses penyesuaian di area terminal," ungkapnya.

Dalam hal ini, pihaknya menegaskan komitmennya untuk senantiasa memastikan seluruh penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan di atas segalanya.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airpots selaku pengelola utama bandara menyatakan bahwa operasional penerbangan di Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta hingga Husein Sastranegara Bandung dinyatakan dapat kembali melayani para penumpang penerbangan.