Penerbangan di Bandara Soetta Terdampak Seusai Perang Iran vs Isreal-AS
Ilustrasi antrean di Bandara Soetta. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, mengungkapkan aktivitas penerbangan menuju Timur Tengah mengalami pembatalan dan penundaan seiring penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah negara.

Pgs Asst Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Aziz Fahmi Harahap menyebutkan penerbangan yang terdampak atas penutupan itu antara lain Etihad Airways (EY472) tujuan Abu Dhabi, Qatar Airways (QR954) tujuan Doha.

Kemudian, Qatar Airways (QR957) tujuan Doha, Emirates (EK357) tujuan Dubai, Etihad Airways (EY475) tujuan Abu Dhabi, Garuda Indonesia (GA900) tujuan Doha, serta Etihad Airways (EY473) tujuan Abu Dhabi.

"Untuk penerbangan kedatangan, tercatat penerbangan Etihad Airways EY 472 rute Abu Dhabi-Jakarta dan Qatar Airways QR 954 rute Doha-Jakarta berstatus cancel," ujar dia dikutip Senin (2/3).

Dia menyampaikan pihaknya telah memberikan penanganan terhadap penumpang sesuai prosedur, seperti proses pembatalan dokumen perjalanan, serta koordinasi dengan maskapai untuk pengaturan akomodasi dan penjadwalan ulang penerbangan.

"Secara umum, situasi di terminal tetap dalam kondisi aman dan kondusif," ucap Aziz.

Aziz memastikan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya untuk rute internasional lainnya hingga kini tetap berlangsung dengan aman dan lancar.

Selain itu, pihak manajemen Bandara Soetta menjamin seluruh aktivitas pelayanan berjalan optimal, baik pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang.

