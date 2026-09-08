Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru Kembali Normal

jpnn.com, PEKANBARU - Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru mulai normal kembali pada Selasa (8/9/2026) pagi.

Sejumlah pesawat tujuan Jakarta dan Yogyakarta telah berangkat sesuai jadwal.

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru Achmad menyebut hingga pukul 07.00 WIB tadi ada tiga penerbangan yang sudah meninggalkan Bandara SSK II Pekanbaru.

Dua penerbangan di antaranya melayani rute Pekanbaru-Jakarta, yakni Citilink QG 937 dan Pelita Air IP 329.

“Update pukul 07.00 WIB, penerbangan Citilink QG 937 dan Pelita Air IP 329 sudah berangkat dari PKU ke CGK sesuai dengan jadwal keberangkatan,” kata Achmad, Selasa (8/9).

Achmad menjelaskan Citilink QG 937 lepas landas dari Pekanbaru pada pukul 06.08 WIB.

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Tiga menit kemudian, Pelita Air IP 329 menyusul berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, pada pukul 06.11 WIB.

Sementara satu penerbangan lainnya adalah Lion Air JT 279 yang melayani rute Pekanbaru menuju Yogyakarta (YIA).