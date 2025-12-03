menu
Penerbangan di BIJB Kertajati Nihil, Wisman ke Jabar Anjlok

Ilustrasi: Penumpang melakukan check-in di loket penerbangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menurun karena tidak ada aktivitas penerbangan.

Ia menilai hal yang wajar wisatawan berkurang karena tidak ada layanan penerbangan.

"Ya memang penerbangannya kan nggak ada," kata Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025).

Dedi menyebut aktivitas penerbangan yang tidak ada bisa berdampak kepada kunjungan wisatawan mancanegara yang menurun.

"Memang penerbangan yang nggak ada, wisatawan pasti nggak ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan di Desember ini bakal ada penerbangan umrah ke Arah Saudi. Penerbangan akan bekerja sama dengan maskapai Garuda.

"Kami kan mulai bulan ini nih penerbangan umrah akan mulai jalan dengan Garuda. Mudah-mudahan aja," ucap dia.

Sementara itu, fungsional ahli madya BPS Provinsi Jawa Barat Ninik Anisah mengatakan jumlah wisman yang berkunjung ke Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Kertajati pada Oktober hanya sebanyak 151 kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 42,59 persen dibandingkan bulan September 2025 yang mencapai 263 kunjungan.

