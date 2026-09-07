Penerbangan Dibatalkan, Lion Group Sediakan Opsi Reschedule dan Refund Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Lion Group menyediakan layanan pengembalian dana serta perubahan jadwal penerbangan, bagi pelanggan yang terdampak pembatalan operasional pada Senin, (7/9).

Penyesuaian layanan dilakukan menyusul keputusan otoritas penerbangan sipil yang menutup sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, akibat dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Dalam keterangan tertulis, Lion Air menyadari pembatalan penerbangan dapat mengubah rencana perjalanan, baik untuk agenda pekerjaan maupun keperluan pribadi.

Oleh karena itu, bagi pelanggan yang penerbangannya terdampak kondisi darurat ini, maskapai menawarkan dua pilihan utama sesuai dengan ketentuan berlaku.

Opsi pertama yang disediakan, reschedule bagi pelanggan yang ingin mengajukan perubahan jadwal penerbangan.

Pilihan kedua yang dapat dipilih pengguna jasa yakni refund untuk proses pengembalian dana tiket penerbangan yang batal beroperasi.

Selain memberikan kelonggaran opsi tiket, Lion Group juga mengeluarkan imbauan agar seluruh pelanggan senantiasa berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan maskapai.

Masyarakat diharapkan mewaspadai potensi penipuan yang memanfaatkan situasi pembatalan penerbangan.