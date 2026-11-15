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Penerbangan Nasional Mati Total, Amerika Serikat Tidak Menyalahkan Asing

Penerbangan Nasional Mati Total, Amerika Serikat Tidak Menyalahkan Asing
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Ilustrasi - Bandara Internasional Charlotte Douglas di Charlotte, Carolina Utara, Amerika Serikat, Jumat (13/11/2026), saat para penumpang menghadapi penundaan dan terlantar setelah Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan perintah penghentian penerbangan (ground stop) secara nasional untuk semua penerbangan. ANTARA/Anadolu/Peter Zay/pri.

jpnn.com, WASHINGTON DC - Otoritas Amerika Serikat (AS) tidak meyakini bahwa gangguan operasional di bandara pada Jumat (14/11) berkaitan dengan serangan siber atau tindakan negara asing, melainkan upaya penggantian kabel lama, kata Menteri Transportasi AS Sean Duffy.

Seorang kontraktor tengah melakukan pemeliharaan rutin di salah satu fasilitas jarak jauh milik Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dengan mengganti kabel tembaga lama menggunakan kabel serat optik. 

Duffy menjelaskan bahwa kabel tersebut kemungkinan putus karena kondisinya yang sudah usang. Dia juga mengatakan sistem jaringan itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan.

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Oleh karena penyebab gangguan tidak dapat diidentifikasi dalam waktu 45 menit, pihak berwenang memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh keberangkatan penerbangan.

Sebelumnya pada Jumat (13/11), seluruh bandara di AS sempat menghentikan sementara penerbangan akibat gangguan teknis.

Peristiwa tersebut merupakan kejadian ketiga kalinya dalam sejarah penerbangan AS. Penghentian penerbangan berlangsung selama 4,5 jam. (ant/dil/jpnn)

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Pada Jumat (13/11), seluruh bandara di Amerika Serikat sempat menghentikan sementara penerbangan akibat gangguan teknis


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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