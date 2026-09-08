Penerbangan Rute Palembang - Jakarta Kembali Normal

jpnn.com, PALEMBANG - Penerbangan rute Palembang-Jakarta di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II kembali beroperasi pada Selasa (8/9/2026).

Sebelumnya penerbangan Palembang-Jakarta sempat terdampak penutupan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airport) Kantor Cabang Bandara SMB II memastikan operasional penerbangan berangsur normal dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa.

General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Ahmad Syaugi Shahab menerangkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan operasional penerbangan berjalan aman dan lancar.

"Sebelumnya terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penerbangan tujuan Jakarta di Bandara SMB II pada hari ini berangsur normal.

Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh operasional penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar," terang Syaugi.

Dampak gangguan penerbangan tersebut cukup signifikan. Sejak Minggu (6/9/2026) hingga penerbangan kembali beroperasi.

Sebanyak 64 penerbangan rute Jakarta mengalami pembatalan di Bandara SMB II.