Penerbangan Sempat Tertunda Akibat Perang, Gading Marten Akhirnya Bisa Pulang
Gading Marten. Foto: Instagram/gadiiing

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten akhirnya bisa pulang ke Indonesia setelah sempat tertahan akibat dampak perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran yang membuat sejumlah penerbangan tertunda.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia yang sebelumnya berada di Prancis mengabarkan sudah mendapatkan jadwal penerbangan.

"Let's go home," ungkap Gading Marten, Jumat (6/3).

Mantan suami Gisel itu juga memperlihatkan ketika sudah mendarat di Jakarta.

Gading Marten bersyukur akhirnya bisa kembali dengan selamat.

"Puji Tuhan, mendarat dengan selamat di Jakarta. Home sweet home," ungkap Gading

Sebelumnya, Gading Marten yang berada di Paris merasakan dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Dia terkendala pulang ke Indonesia karena penyesuaian jadwal penerbangan pesawat yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.

