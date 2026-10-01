Penerbangan Terganggu Kabut Asap, Gubernur Sumsel Tahan Penggunaan Anggaran Banpres

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. Kamis (1/10/2026).

Sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan, pengalihan, hingga kembali ke bandara asal.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan anggaran stimulan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekitar Rp 30 miliar dari pemerintah pusat tidak akan dibelanjakan secara terburu-buru.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan dana tersebut harus digunakan secara akuntabel dan hanya untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

"Bantuan itu tidak bisa sembarangan dibelanjakan, harus akuntabel," tegas Deru, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, setiap pengadaan menggunakan anggaran tersebut tetap harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik melalui katalog maupun tender umum.

"Kalau belanja barang harus tender dulu, baik melalui katalog maupun tender umum. Jadi enggak bisa ada uang langsung belanja apa pun, enggak bisa, karena harus sesuai dengan prosedur," kata Deru.

Dia menyebut sejumlah kebutuhan penanganan karhutla telah disiapkan antara lain mobil tangki, pompa air, mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan operasional untuk membawa personel ke lokasi kebakaran.