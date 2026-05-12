Penerima Beasiswa Cendekia Raih Ki Hajar Dewantara Award 2026 di Rusia
jpnn.com, JAKARTA - Penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Rusia, Gerry Utama meraih Ki Hajar Dewantara Award 2026 di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow.
Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Gerry dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia melalui riset di bidang Polar-Tropical Sciences.
Penganugerahan berlangsung dalam acara Ki Hajar Dewantara Award 2026 di KBRI Moskow yang mengusung tema "Peran Diplomasi Mahasiswa Indonesia di Rusia".
Gerry saat ini sedang menempuh studi doktoral (Ph.D.) bidang Geomorfologi dan Paleogeografi di Institute of Earth Sciences Saint Petersburg State University, Rusia.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, menyampaikan kebanggaannya atas capaian tersebut.
"Ini menunjukkan dana zakat yang dikelola secara baik dan amanah dapat melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu berkiprah di level global," ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Idy, Baznas akan terus memperkuat program Beasiswa Cendekia Baznas agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pendidikan dan kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Antonio Morato Tavares, juga mengapresiasi para mahasiswa penerima penghargaan.
Gerry Utama, penerima Beasiswa Cendekia meraih Ki Hajar Dewantara Award 2026 di Rusia.
