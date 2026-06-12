Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 100,6 T per April 2026, Naik 0,6 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Total penerimaan kapabeanan per April 2026 mencapai Rp 100,6 triliun, berkontribusi sebesar 29,9 persen terhadap APBN atau tumbuh sebesar 0,6 persen secara tahunan (year on year).
Angka tersebut mencatatkan kinerja positif yang dipengaruhi penerimaan bea masuk dan cukai.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan capaian kinerja penerimaan dan pengawasan tak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp16,4 persen atau tumbuh 6,4 persen (year on year), didorong komoditas LPG dan kebutuhan proyek.
Sementara itu, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi sebesar 17,5 persen (year on year) atau senilai Rp9,3 triliun.
Kendati terkontraksi, penerimaan bea keluar diklaim mengalami perbaikan, sejalan dengan penguatan harga CPO pada Maret dan April 2026.
Sementara itu, penerimaan cukai tumbuh sebesar 2,2 persen (year on year) atau senilai Rp74,8 triliun, dipengaruhi peningkatan produksi rokok pada triwulan I.
“Kinerja positif penerimaan dan pengawasan ini mempertegas komitmen Bea Cukai," kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat (12/6).
Bea Cukai mengatakan total penerimaan kapabeanan per April 2026 mencapai Rp 100,6 triliun, tumbuh sebesar 0,6 persen secara tahunan (year on year).
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