Penerimaan Murid Baru SPMB 2026 Pakai Hasil TKA? Kemendikdasmen Menjawab Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) bukan hanya untuk pemerintah. Orang tua pun bisa menggunakannya.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Prof. Tony Toharudin mengatakan pemanfaatan hasil TKA meliputi beberapa informasi utama:

1. Rata-rata skor nasional, wilayah, dan sekolah

Menunjukkan nilai rata-rata capaian peserta TKA pada tingkat nasional, wilayah tertentu, dan satuan pendidikan untuk mengetahui posisi capaian sekolah atau wilayah terhadap capaian nasional, sehingga membantu mengidentifikasi area mata pelajaran yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan.

2. Capaian indikator kompetensi nasional, wilayah, dan sekolah

Menggambarkan tingkat penguasaan indikator kompetensi tingkat nasional, wilayah tertentu, dan satuan pendidikan terhadap kompetensi atau materi TKA, yang ditampilkan dalam bentuk persentase capaian yang disajikan berdasarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika

"Publik juga bisa ikut berpartisipasi memanfaatkan hasil TKA," kata Prof. Tony dalam taklimat media pelaksanaan TKA jenjang SD/Mi sederajat gelombang 3 dan 4, Kamis (30/4).

Orang tua, lanjutnya, dengan hasil TKA bisa memahami soal-soal TKA serta indiator kompetensi yang diukur. Ini akan bermanfaat saat mendampingi anak belajar dan pemilihan karir belajar.