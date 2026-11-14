Penerimaan Negara Masih Kurang Rp590 Triliun, Bakal Ada Pajak Baru?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih kekurangan pendapatan dari pajak Rp590,1 triliun.

Karena itu, Suahasil meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencari kekurangan duit tersebut dalam kurun waktu dua bulan terakhir pada 2026 ini.

Suahasil menjelaskan angka kekurangan duit ratusan triliun itu untuk memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

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Suahasil mengaku hingga 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN.

Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, dan kepabeanan serta cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.

Suahasil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, antara lain didorong penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

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Dari total sisa kebutuhan pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak masih harus menyumbang sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun.

“Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76-79 persen dari target, maka kami lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa dipenuhi,” ujar Suahasil di Jakarta, Jumat (13/11).