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Penertiban PKL Kiaracondong Bandung, Pedagang Bongkar Lapak Sendiri

Penertiban PKL Kiaracondong Bandung, Pedagang Bongkar Lapak Sendiri
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Pedagang membongkar lapak secara mandiri menjelang penertiban trotoar di Jalan Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa (13/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Kiaracondong, Kota Bandung.

Sebelum ditertibkan oleh petugas, para pedagang berinisiatif membongkar lapaknya secara mandiri.

Pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pengguna jalan.

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Pantauan di lokasi, pedagang tampak membongkar lapaknya sejak pagi hari. Mereka membongkar lapak dengan perkakas seadanya seperti palu dan linggis.

Selain itu, aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, polisi, dan TNI berasa di lokasi guna memastikan penertiban berlangsung aman. Petugas juga terpantau membantu para pedagang melakukan pembongkaran.

Salah seorang pedagang, Agus (45) mengatakan imbauan sebelumnya telah disampaikan oleh aparat kewilayahan. Adapun batas waktu yang diberikan pemerintah yaitu hingga 15 Oktober 2026.

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"Ya, mau, enggak nau, dibongkar sendiri dibantu sama yang lain," kata Agus, Selasa (13/10).

Agus mengaku telah berjualan bahan pokok selama hampir dua dekade di sekitaran pasar Kiaracondong.

Puluhan PKL di Jalan Kiaracondong, Bandung, mulai membongkar lapak secara mandiri. Pedagang berharap pemerintah menyediakan tempat berjualan baru.

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