Pengabdi Setan 3: Origin Masuk Tahap Produksi, Semua Tanya akan Terjawab
jpnn.com, JAKARTA - Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, resmi memasuki tahap produksi.
Film produksi Rapi Films dan Come and See Pictures yang bekerja sama dengan Sky Media dan Legacy Pictures dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027.
Barunson E&A, perusahaan hiburan Korea Selatan yang memproduksi film pemenang Academy Awards Parasite, bergabung sebagai international sales agent untuk film itu.
Pengabdi Setan 3: Origin akan membawa penonton kembali memasuki semesta yang dimulai melalui Pengabdi Setan (2017) dan berlanjut dalam Pengabdi Setan 2: Communion (2022).
Setelah berbagai misteri, petunjuk, dan pertanyaan yang tersisa dari dua film sebelumnya, babak baru ini akan membawa penonton semakin dekat dengan asal dari semua yang telah terjadi. Semua jawaban bermula di sini.
“Sejak Pengabdi Setan pertama, cerita ini memang tidak pernah dirancang untuk selesai dalam satu film. Ada banyak hal yang sengaja belum diceritakan dan banyak pertanyaan yang ditinggalkan untuk penonton. Sekarang waktunya kita mulai mencari tahu dari mana semuanya bermula,” ungkap Joko Anwar, penulis dan sutradara Pengabdi Setan 3: Origin.
Pengabdi Setan meraih lebih dari 4,2 juta penonton di Indonesia pada 2017 silam.
Lima tahun kemudian, Pengabdi Setan 2: Communion memperluas dunia dan misteri yang diperkenalkan dalam film pertama, sekaligus meninggalkan lebih banyak pertanyaan mengenai sekte serta sosok-sosok yang selama ini berada di balik berbagai peristiwa dalam semesta Pengabdi Setan terutama Darminah dan Batara.
Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, resmi memasuki tahap produksi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rayakan Bulan Bung Karno, Kulturnesia Gelar Nobar Film Joko Anwar
- Ghost In The Cell Singgung Karakter Prakarsa Kitabuming, Hasto PDIP: Sangat Simbolis
- 6 Macabre Art dalam Ghost in the Cell Direalisasikan ke Dunia Nyata
- LA Indie Movie Kembali Digelar, Cari Talenta Perfilman Indonesia
- Dukung Film Nasional, Amar Bank Jadi Mitra Promosi 'Ghost in the Cell'
- Joko Anwar Beri Izin UMKM Jual Merchandise Film Ghost in the Cell, Bebas Royalti