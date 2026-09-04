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Pengabdi Setan 3: Origin Masuk Tahap Produksi, Semua Tanya akan Terjawab

Pengabdi Setan 3: Origin Masuk Tahap Produksi, Semua Tanya akan Terjawab
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Pengabdi Setan 3: Origin, film karya sutradara Joko Anwar. Foto: Dok. Rapi Films

jpnn.com, JAKARTA - Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, resmi memasuki tahap produksi.

Film produksi Rapi Films dan Come and See Pictures yang bekerja sama dengan Sky Media dan Legacy Pictures dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027.

Barunson E&A, perusahaan hiburan Korea Selatan yang memproduksi film pemenang Academy Awards Parasite, bergabung sebagai international sales agent untuk film itu.

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Pengabdi Setan 3: Origin akan membawa penonton kembali memasuki semesta yang dimulai melalui Pengabdi Setan (2017) dan berlanjut dalam Pengabdi Setan 2: Communion (2022).

Setelah berbagai misteri, petunjuk, dan pertanyaan yang tersisa dari dua film sebelumnya, babak baru ini akan membawa penonton semakin dekat dengan asal dari semua yang telah terjadi. Semua jawaban bermula di sini.

“Sejak Pengabdi Setan pertama, cerita ini memang tidak pernah dirancang untuk selesai dalam satu film. Ada banyak hal yang sengaja belum diceritakan dan banyak pertanyaan yang ditinggalkan untuk penonton. Sekarang waktunya kita mulai mencari tahu dari mana semuanya bermula,” ungkap Joko Anwar, penulis dan sutradara Pengabdi Setan 3: Origin.

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Pengabdi Setan meraih lebih dari 4,2 juta penonton di Indonesia pada 2017 silam.

Lima tahun kemudian, Pengabdi Setan 2: Communion memperluas dunia dan misteri yang diperkenalkan dalam film pertama, sekaligus meninggalkan lebih banyak pertanyaan mengenai sekte serta sosok-sosok yang selama ini berada di balik berbagai peristiwa dalam semesta Pengabdi Setan terutama Darminah dan Batara.

Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, resmi memasuki tahap produksi.

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