Pengabdian Tahun Ketiga, MIND ID Perluas Peran Indonesia dan kontribusi Global

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menandai perjalanan tiga tahun sebagai strategic active holding dengan kinerja yang terus tumbuh solid, didukung fondasi nasional yang kuat serta peran yang semakin luas di tingkat global.

Memasuki usia ketiga, MIND ID menguatkan peran sebagai penggerak hilirisasi nasional yang mampu menciptakan nilai tambah lebih besar dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan bahwa hilirisasi mineral dan batu bara merupakan mandat strategis pemerintah yang sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden dalam mendorong industrialisasi dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

“Dalam tiga tahun ini, kami terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-Anggota Grup agar setiap komoditas tidak hanya berhenti sebagai bahan baku, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri yang saling terhubung dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar,” ujar Maroef.

Menurut dia, MIND ID adalah perusahaan holding tambang konsisten dalam meningkatkan hilirisasi guna menjadi pendorong penting dalam transformasi struktur ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

“Maroef melanjutkan integrasi yang terbangun tidak hanya membuka potensi bisnis yang lebih optimal bagi kinerja perushaan, tetapi juga ikut memperkuat ekosistem industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah,” jelasnya.

Di sisi lain, kolaborasi tersebut turut mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah operasional.

“Ke depan, MIND ID akan terus memperluas pengembangan proyek hilirisasi strategis yang terintegrasi, mulai dari penguatan ekosistem baterai kendaraan listrik energi storage, hingga hilirisasi bauksit alumina aluminium,” kata dia.