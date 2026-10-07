Pengacara Desak Polda Metro Jaya Setop Perkara Ibu yang Dikriminalisasi Mantan Suami

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan kriminalisasi terhadap korban KDRT (C) selaku Terlapor yang dilaporkan oleh mantan suaminya sendiri, Alpriado Osmond, akhirnya memasuki babak baru yang mengejutkan.

Polda Metro Jaya resmi melakukan gelar perkara khusus atas permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum C, Friska Gultom kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Gelar perkara khusus yang berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 ini dipimpin langsung oleh Kabag Wassidik Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya AKBP Herman E.W.S.

Dalam agenda tersebut, tabir kebohongan yang diduga dirancang oleh pelapor akhirnya dikuliti habis-habisan.

Rentetan Kejanggalan Terbongkar dalam Gelar Perkara Khusus

Berdasarkan keterangan kuasa hukum C, Friska Gultom dan Ridho Pakpahan, banyak sekali kejanggalan fatal yang terungkap dalam gelar perkara khusus tersebut.

Fakta-fakta ini langsung mematahkan tuduhan penganiayaan yang selama ini dialamatkan kepada C dan keluarganya.

Fakta mencengangkan justru berbalik arah. Anak korban bersaksi bahwa ART Yuni Asih lah yang bertindak agresif dengan mencakar dan menggigit tangan paman sang anak.